На Кубани более чем в 20 раз увеличили темпы ремонта сетей водоснабжения Фото из архива КП

На Кубани более чем в 20 раз увеличили темпы ремонта сетей водоснабжения. Об этом сообщил председатель Заскобрания региона Юрий Бурлачко. Работы проводят по региональной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Объемы работы увеличили с 9,2 км в 2016 году до 220 км в 2025 году.

«Не менее впечатляющих результатов край достиг и в сегменте водоотведения. Если 10 лет назад по программе реконструировали всего 500 м канализаций, то в прошлом году – уже 29,3 км. Конечно, многое еще предстоит сделать. Но во взаимодействии с федеральным центром и при поддержке граждан нам удастся не только сохранить, но и со временем приумножить текущие темпы развития», – сказал Юрий Бурлачко.

Вместе с темпами ремонта увеличен и объем финансирования. В 2016 году на эти цели направляли около 700 млн рублей. В 2025 году объем финансирования составил уже 26,2 млрд рублей.

Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения на Кубани превышает 35,7 тысячи км. В каждом районе ежегодно ремонтируют не менее 5% коммуникаций.