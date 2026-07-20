Где в Северском районе есть бензин 20 июля 2026

В Северском районе работают 15 АЗС Фото: Ольга ЮШКОВА.

20 июля в Северском районе Краснодарского края функционируют 15 автозаправочных станций. Актуальную информацию о работе АЗС сообщили в пресс-службе районной администрации.

На работающих АЗС действует лимитированный отпуск топлива, объем заливки в бак определяют собственники станций.

Доступность разных видов горючего распределена следующим образом:

- АИ 95 есть на 10 АЗС;

- АИ 92 — на семи станциях;

- дизельное топливо— на 11 АЗС.

При этом две автозаправочные станции временно не осуществляют отпуск топлива.

Власти призывают водителей не закупать горючее впрок: это поможет не создавать искусственный ажиотаж и сохранить доступность топлива для всех автомобилистов.

«Об изменениях ситуации будем сообщать дополнительно», – отметили в администрации Северского района.

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