Где в Северском районе есть бензин 20 июля 2026

Фото: Ольга ЮШКОВА.
20 июля в Северском районе Краснодарского края функционируют 15 автозаправочных станций. Актуальную информацию о работе АЗС сообщили в пресс-службе районной администрации.
На работающих АЗС действует лимитированный отпуск топлива, объем заливки в бак определяют собственники станций.
Доступность разных видов горючего распределена следующим образом:
- АИ 95 есть на 10 АЗС;
- АИ 92 — на семи станциях;
- дизельное топливо— на 11 АЗС.
При этом две автозаправочные станции временно не осуществляют отпуск топлива.
Власти призывают водителей не закупать горючее впрок: это поможет не создавать искусственный ажиотаж и сохранить доступность топлива для всех автомобилистов.
«Об изменениях ситуации будем сообщать дополнительно», – отметили в администрации Северского района.
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