В Темрюкском районе прошел детский турнир по пляжному волейболу. Фото: ККРО ФСЖР

В поселке Сенном Темрюкского района состоялся детско-юношеский турнир по пляжному волейболу серии Energy Volley. В соревнованиях приняли участие 43 команды из разных регионов России.

Краснодарский край представляли спортсмены из Краснодара, Анапы, Темрюка, Тамани, Голубицкой, Сенного и Курчанской. Медали разыграли среди юношей и девушек в двух возрастных категориях – 2009-2011 и 2012-2014 годов рождения.

Победителями турнира стали команды из Анапы и Тамани. Лучших игроков определили в каждой возрастной категории.

Серия Energy Volley проводится с 2010 года, а с 2022 года входит в региональный проект «Спортивный пляж», направленный на развитие пляжных видов спорта в Краснодарском крае.