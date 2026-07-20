Где в Анапе есть бензин 20 июля 2026

На всех заправочных станциях ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 июля в Анапе работают 23 автозаправочные станции. При этом на ряде АЗС действуют ограничения, установленные собственниками, предупредили в пресс-службе мэрии курорта.

На восьми станциях топливо отпускают исключительно по топливным картам либо только для спецтранспорта. Еще на 15 АЗС введены лимиты на объем топлива, заливаемого в бак:

- на девяти станциях — не более 30 литров АИ 92, АИ 95 и АИ 100;

- на четырех станциях — не более 40 литров АИ 92, АИ 95, АИ 100 и дизельного топлива;

- на четырех станциях — не более 50 литров ДТ;

- на семи станциях — не более 60 литров ДТ.

Кроме того, на всех АЗС ограничен отпуск топлива в канистры и иные емкости.

Доступность отдельных видов горючего такова:

- АИ 92 — есть на 20 АЗС;

- АИ 95 — представлен на 21 станции;

- АИ 100 — доступен на трех АЗС;

- ДТ — есть на 22 станциях.

«Данная информация в течение дня может меняться», – говорится в сообщении мэрии Анапы.

Жителей и гостей города просят не закупать топливо впрок, что бы сохранить его доступность для всех автомобилистов и уменьшить очереди на АЗС.