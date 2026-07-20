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НовостиОбщество20 июля 2026 10:43

В Краснодарском крае отремонтируют 14 дорог к школам и детским садам

На Кубани обновляют дороги, по которым ездят школьные автобусы
Наталия КОЖЕВНИКОВА
На Кубани обновляют дороги, по которым ездят школьные автобусы

На Кубани обновляют дороги, по которым ездят школьные автобусы

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае дорожные службы обновляют подъездные путей к образовательным учреждениям. Как рассказали в пресс-службе региона, работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», где приоритетной задачей стало приведение в нормативное состояние маршрутов движения школьных автобусов.

В текущем году в региональный план дорожных ремонтов включен 21 участок трасс регионального и межмуниципального значения. Примечательно, что 14 из них напрямую обеспечивают доступ к школам и детским садам в различных районах края.

«Путь к образовательным учреждениям должен быть комфортным и безопасным для всех школьников. Для жителей отдаленных поселений школьный автобус зачастую остается единственным способом доставки детей на занятия, – прокомментировал заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун. – От состояния дороги напрямую зависит, сможет ли автобус приехать вовремя и безопасно ли будет детям выходить на остановке».

Комплексный ремонт включает не только обновление асфальтобетонного покрытия, но и приведение в соответствие с современными требованиями безопасности тротуаров и пешеходных переходов, что особенно важно для несовершеннолетних участников дорожного движения.