В Краснодарском крае отремонтируют 14 дорог к школам и детским садам

На Кубани обновляют дороги, по которым ездят школьные автобусы Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае дорожные службы обновляют подъездные путей к образовательным учреждениям. Как рассказали в пресс-службе региона, работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», где приоритетной задачей стало приведение в нормативное состояние маршрутов движения школьных автобусов.

В текущем году в региональный план дорожных ремонтов включен 21 участок трасс регионального и межмуниципального значения. Примечательно, что 14 из них напрямую обеспечивают доступ к школам и детским садам в различных районах края.

«Путь к образовательным учреждениям должен быть комфортным и безопасным для всех школьников. Для жителей отдаленных поселений школьный автобус зачастую остается единственным способом доставки детей на занятия, – прокомментировал заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун. – От состояния дороги напрямую зависит, сможет ли автобус приехать вовремя и безопасно ли будет детям выходить на остановке».

Комплексный ремонт включает не только обновление асфальтобетонного покрытия, но и приведение в соответствие с современными требованиями безопасности тротуаров и пешеходных переходов, что особенно важно для несовершеннолетних участников дорожного движения.