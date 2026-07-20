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НовостиОбщество20 июля 2026 11:00

Антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин на Кубани

На Кубани УФАС проверяет обоснованность роста цен на бензин
Гарик АРОЯН
На Кубани УФАС проверяет обоснованность роста цен на бензин

На Кубани УФАС проверяет обоснованность роста цен на бензин

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы усилило контроль за ситуацией на региональном рынке топлива после жалоб жителей на рост цен на бензин и дизельное топливо.

Как сообщили в ведомстве, предупреждения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства направили шести операторам АЗС: ООО МХО «Рассвет» («Уфимнефть»), ООО «Крымэнергоресурс» («Атан»), ООО «Ветлан» («Степная»), ООО «Лаба», ООО «Южная нефтяная компания» и ООО «НК Нефтесфера».

В УФАС отметили, что анализ рынка выявил признаки возможного нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, резкое повышение цен на фоне ажиотажного спроса и введения ограничений на отпуск топлива может свидетельствовать об экономически необоснованном ценообразовании.

Сейчас управление проводит ежедневный мониторинг розничных и мелкооптовых цен на автомобильное топливо. Если будут выявлены признаки необоснованного роста стоимости или другие нарушения, к компаниям применят меры антимонопольного реагирования. Выданные предупреждения должны быть исполнены в течение 10 дней.