В Краснодаре усилили патрулирование лесопарковых зон из-за угрозы пожаров

Использование открытого огня запрещено Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре в связи с установившейся аномально жаркой и засушливой погодой контроль за соблюдением правил пожарной безопасности стал еще более тщательным. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в период действия особого противопожарного режима мобильные группы специалистов уделяют приоритетное внимание лесопарковым зонам, скверам и городским окраинам.

Как сообщил первый заместитель начальника управления гражданской защиты Краснодара Анатолий Довгаль, патрулирование территорий будет проводиться в непрерывном режиме до тех пор, пока в городе сохраняется повышенная пожароопасность.

«Любая искра или брошенный окурок на сухую траву могут обернуться трагедией. Наша общая задача – не допустить беды. Ваша осторожность, сознательность и бдительность помогут сохранить здоровье, имущество и, самое главное, человеческие жизни», – прокомментировал Анатолий Довгаль.

В период действия особого режима на территории Краснодара категорически запрещено:

- использовать открытый огонь (включая разведение костров, использование мангалов, жаровен и других аналогичных приспособлений);

- сжигать мусор, сухую траву (стерню) и порубочные древесные остатки;

- проводить любые виды пожароопасных работ на открытой местности.

За нарушение правил грозят крупные штрафы:

- для граждан – от 40 000 до 50 000 рублей;

- для должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей;

- для юридических лиц – от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Администрация города призывает жителей проявлять гражданскую сознательность и незамедлительно сообщать о любых фактах возгораний или нарушений режима в экстренные службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре приостановят работу аттракционов из-за жары