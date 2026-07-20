Директор краснодарского филиала «КП» вошел в новый состав Общественной палаты

Дмитрий Михеев

Законодательное Собрание Краснодарского края утвердило список из 20 членов Общественной палаты региона нового, VI созыва. В числе ключевых экспертов, которым кубанские парламентарии доверили представлять интересы жителей края, — директор Краснодарского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Дмитрий Михеев.

В мае 2026 года в региональное законодательство были внесены важные изменения: численность кубанской Общественной палаты увеличили с 45 до 60 человек. Это решение позволит сделать главный дискуссионный орган края еще более репрезентативным.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что утверждение кандидатов — это важный шаг к окончательному формированию нового созыва ОП КК.

- Утвержденные кубанским парламентом 20 кандидатур – это представители самых разных сфер деятельности. Все они обладают достаточным уровнем знаний и опытом, чтобы участвовать в создании платформы для современного гражданского взаимодействия, принимать участие в рассмотрении ключевых вопросов социально-экономического развития Краснодарского края и укреплять конструктивный диалог между госорганами и некоммерческими организациями, – считает Юрий Бурлачко.

В новом списке от ЗСК соблюден идеальный баланс преемственности и свежих идей. Свои места в Общественной палате сохранили ряд опытных экспертов («старичков»), среди которых Александр Денисов, Эдуард Идрисов, Артур Колесников, Антон Коновалов, Геннадий Подлесный, Сергей Петухов, Наталья Попова и другие.

В то же время палата серьезно обновилась за счет известных в регионе профессионалов. В числе авторитетных «новичков», помимо директора филиала «КП» Дмитрия Михеева, вошли декан факультета управления и психологии КубГУ Ирина Самаркина, проректор КубГАУ Татьяна Полутина, председатель краевой организации ветеранов спецслужб Вячеслав Прокопович, экс-депутат ЗСК и директор рисоводческого племенного завода «Красноармейский» Сергей Кизинёк.

Действующий состав Общественной палаты Краснодарского края продолжит свою работу в прежнем режиме до истечения официального срока полномочий — до 25 октября 2026 года, после чего к своим обязанностям приступит обновленный созыв.

Кто вошел в список Общественной палаты Кубани от ЗСК (VI созыв):

1. Гаврилов Артем Вадимович

2. Денисов Александр Васильевич

3. Идрисов Эдуард Зиннурович

4. Ищенко Юлия Анатольевна

5. Кизинёк Сергей Владимирович

6. Коваленко Валерий Валентинович

7. Колесников Артур Георгиевич

8. Коновалов Антон Евгеньевич

9. Мещеряков Виталий Николаевич

10. Михеев Дмитрий Геннадьевич

11. Петухов Сергей Валерьевич

12. Подлесный Геннадий Иванович

13. Полутина Татьяна Николаевна

14. Полухин Василий Алексеевич

15. Попова Наталья Михайловна

16. Прокопович Вячеслав Петрович

17. Руднев Дмитрий Владимирович

18. Самаркина Ирина Владимировна

19. Сизоненко Анастасия Юрьевна

20. Ткаченко Александр Юрьевич