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НовостиОбщество20 июля 2026 11:57

Сбер: объем выдачи образовательных кредитов на Кубани с начала года превысил 265 млн рублей

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Сбербанка.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Образовательный кредит в Сбере в Краснодарском крае продолжает сохранять свою популярность. С января по июнь 2026 года им воспользовались почти 360 человек.

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Объем выдачи образовательных кредитов в Сбере в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года составил 265,3 млн рублей. За год он увеличился в 1,5 раза. Пик выдачи традиционно пришелся на январь и июнь, когда начались приемные кампании. Оформить образовательный кредит в Сбере можно по льготной ставке: государственные субсидии компенсируют банку часть процентов. Это делает финансирование обучения доступнее, поэтому все больше молодых людей получают среднее специальное или высшее образование для работы по выбранной специальности».