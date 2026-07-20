В Городском Саду Краснодара реставрируют историческую колоннаду

Фото: Андрей Зубов

В старейшем парке кубанской столицы «Городской Сад» стартовал ремонт одного из его главных символов – исторической колоннады. Специалистам предстоит отреставрировать само сооружение, обновить его ограждение и ступени. Полностью завершить работы планируется к ноябрю. Ходом благоустройства знаковой локации поделился глава Краснодара Евгений Наумов.

«Краснодар – город с богатой культурой. На улицах и в парках можно встретить объекты, которые отправляют нас в историческое прошлое кубанской столицы. Один из таких элементов — колоннада в Городском Саду, – отметил мэр. – Многие молодожены делали здесь свадебные фотографии. И уверен, после ремонта эта традиция возобновится».

В ходе реставрации специалисты полностью очистят несущие колонны и балюстрады от многочисленных слоев старой краски, заново оштукатурят и покрасят поверхности. На ступенях уложат новое долговечное гранитное покрытие, а стены облицуют декоративным камнем. Работы проводятся в рамках муниципальной программы комплексного развития ЖКХ, благоустройства и озеленения Краснодара.

Для «Городского Сада», ведущего свою историю с 1848 года, колоннада является одной из самых узнаваемых достопримечательностей. Возведенная в 30-е годы XX века на центральном бульваре, она давно стала любимой фотозоной для краснодарцев и гостей города.

Стоит отметить, что это не первый исторический объект парка, получивший новую жизнь. Ранее в «Городском Саду» полностью отреставрировали ротонду. В рамках того проекта подрядчик укрепил фундамент и подпорные стены, заменил штукатурный слой и декор, обновил облицовку фонтана, парапеты и смонтировал современную художественную подсветку, попутно благоустроив прилегающую территорию.

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