Зоолог Гладун рассказал об опасности укусов «наноклещей» на юге России

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Летом 2026 года в России участились жалобы на укусы так называемых «наноклещей». Этот неофициальный термин на самом деле описывает одну из ранних стадий развития обычного иксодового клеща — нимфу. Об особенностях этих паразитов и рисках заражения рассказал зоолог Владимир Гладун в беседе с изданием kuban.aif.ru.

Специалист пояснил, что нимфа представляет собой подросшую личинку клеща. В текущем летнем сезоне аномально высокая влажность на фоне теплой погоды создала идеальные условия для выживания и активного развития молодых особей. На людей и домашних животных они нападают из-за дефицита естественной кормовой базы в дикой природе.

Обычно клещи плохо переносят сильный зной: при температуре выше +30 градусов они либо впадают в диапаузу (летнюю спячку), либо погибают. Тем не менее в периоды активности нимфы представляют не меньшую угрозу для здоровья человека, чем взрослые особи.

«В Краснодарском крае и в целом на юге России случаи клещевого энцефалита не регистрируются. Однако у нас широко распространен клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Нимфы способны переносить опасных возбудителей боррелиоза, если до контакта с человеком они присасывались к зараженному животному. Основными носителями бактерий в регионе являются дикие грызуны, птицы, а также домашний скот — козы, овцы и коровы», — уточнил Гладун.

Меры предосторожности при защите от «наноклещей» стандартны. Зоолог рекомендует при выходах в лесопарковые зоны и на природу обязательно использовать сертифицированные противоклещевые репелленты и носить закрытую одежду. В случае обнаружения скопления паразитов на дачных или приусадебных участках наиболее эффективным решением станет проведение профессиональной акарицидной обработки территории.