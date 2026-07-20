Застройщика в Краснодаре оштрафовали на 22 млн рублей за взятку автомобилем

В Краснодаре строительная организация оштрафована на 22 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре строительная компания подверглась санкциям за коррупционное правонарушение. По инициативе прокуратуры Прикубанского административного округа застройщик оштрафован на 22 миллиона рублей за дачу взятки в виде элитного автомобиля, сообщает Генпрокуратура РФ.

Как показала прокурорская проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, инцидент произошел в 2023 году. Представитель строительной фирмы передал заказчику работ автомобиль, стоимость которого оценивается в 9,9 миллиона рублей. Дорогой подарок предназначался за лояльность: за эти деньги получатель должен был закрыть глаза на ненадлежащее качество выполнения обязательств по контракту и скрыть эти факты.

«Прокуратура возбудила в отношении организации дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере)», – рассказали в надзорном ведомстве.

Суд, рассмотрев материалы прокуратуры, признал строительную организацию виновной. Ей назначен штраф в размере 22 миллионов рублей. Кроме того, автомобиль стоимостью почти 10 миллионов рублей, послуживший предметом взятки, конфискован в доход государства. Для обеспечения выплаты многомиллионного штрафа на имущество компании-нарушителя судом наложен арест.