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НовостиОбщество20 июля 2026 13:17

Застройщика в Краснодаре оштрафовали на 22 млн рублей за взятку автомобилем

Суд в Краснодаре назначил строительной фирме крупный штраф за коррупцию
Наталия КОЖЕВНИКОВА
В Краснодаре строительная организация оштрафована на 22 млн рублей

В Краснодаре строительная организация оштрафована на 22 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре строительная компания подверглась санкциям за коррупционное правонарушение. По инициативе прокуратуры Прикубанского административного округа застройщик оштрафован на 22 миллиона рублей за дачу взятки в виде элитного автомобиля, сообщает Генпрокуратура РФ.

Как показала прокурорская проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, инцидент произошел в 2023 году. Представитель строительной фирмы передал заказчику работ автомобиль, стоимость которого оценивается в 9,9 миллиона рублей. Дорогой подарок предназначался за лояльность: за эти деньги получатель должен был закрыть глаза на ненадлежащее качество выполнения обязательств по контракту и скрыть эти факты.

«Прокуратура возбудила в отношении организации дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере)», – рассказали в надзорном ведомстве.

Суд, рассмотрев материалы прокуратуры, признал строительную организацию виновной. Ей назначен штраф в размере 22 миллионов рублей. Кроме того, автомобиль стоимостью почти 10 миллионов рублей, послуживший предметом взятки, конфискован в доход государства. Для обеспечения выплаты многомиллионного штрафа на имущество компании-нарушителя судом наложен арест.