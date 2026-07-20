Южно-российский банк «Центр-инвест» поддержал в Краснодаре проведение эко-акции «Добрый труд»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

В преддверии Дня корпоративного волонтера сотрудники банка «Центр-инвест» приняли участие в масштабной экологической акции «Добрый труд» и привели в порядок территорию Ботанического сада имени И. С. Косенко в г. Краснодаре.

Субботник, организованный Южным советом по корпоративному волонтерству, объединил студентов, преподавателей КубГАУ и сотрудников 20 ведущих компаний региона для уборки садовой зоны. Участники собрали и вывезли более 120 кубометров растительных остатков, отремонтировали лавочки, убрали бытовой мусор.

В финале мероприятия Национальный совет по корпоративному волонтерству вручил благодарность южно-российскому банку «Центр-инвест» за активное участие в «Дне корпоративного волонтера» и за вклад в развитие социальных и экологических инициатив.

Экологическая и социальная ответственность являются приоритетными направлениями банка наравне с предоставлением качественных банковских продуктов и услуг. «Центр-инвест» уделяет особое внимание развитию социальных и экологических проектов в регионе и придерживается высоких стандартов корпоративного управления.

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