Кондратьев: Для электроснабжения Кубани должно использоваться качественное отечественное оборудование

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом посетил производственные площадки одного из региональных производителей электротехнического оборудования. В рабочей поездке главу региона сопровождали его заместитель Александр Руппель и министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

В ходе визита делегация осмотрела цеха предприятия и пообщалась с рабочим коллективом и генеральным директором завода Василием Кудренко. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, на сегодняшний день компания выпускает широкий спектр востребованной продукции – от компактных модульных блоков до крупных комплектных трансформаторных подстанций в прочных бетонных корпусах. Большинство изделий поставляются заказчикам в виде полностью готовых к установке и эксплуатации модулей.

Вениамин Кондратьев отметил, что стабильная работа подобных предприятий является залогом надежного электроснабжения потребителей на Кубани, а также влияет на уровень жизни.

«Для этого важно использовать качественное отечественное оборудование и комплектующие, которые будут конкурентоспособны на рынке и смогут удовлетворит спрос покупателей, – сказал глава Краснодарского края. – Такие компании, как ваша, обеспечивают энергобезопасность Кубани, являясь настоящим щитом энергосистемы региона. Благодаря вашему оборудованию в квартирах жителей есть свет, и мы развиваем различные отрасли нашей экономики».

Власти региона продолжают развивать инструменты государственной поддержки промышленных предприятий, помогая кубанским производителям замещать импортные аналоги и модернизировать коммунальную инфраструктуру края.