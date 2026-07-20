Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 13:46

Аэропорт Геленджика не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Геленджика временно ограничили полеты днем 20 июля
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Аэропорт Геленджика

Аэропорт Геленджика

Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Геленджика днем 20 июля ограничили полеты. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации в 16:33.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Уточняется, что дополнительные ограничения на полеты вводят в целях безопасности. Временная приостановка авиасообщения связана с беспилотной опасностью.

«В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны, – обратился к жителям и гостям Геленджика мэр города-курорта Алексей Богодистов. – Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, не распространяйте непроверенную информацию».

Он также напомнил о правилах безопасности и призвал не снимать деятельность ПВО, беспилотники и работу спецслужб.