Аэропорт Геленджика не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

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В аэропорту Геленджика днем 20 июля ограничили полеты. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации в 16:33.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
Уточняется, что дополнительные ограничения на полеты вводят в целях безопасности. Временная приостановка авиасообщения связана с беспилотной опасностью.
«В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны, – обратился к жителям и гостям Геленджика мэр города-курорта Алексей Богодистов. – Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, не распространяйте непроверенную информацию».
Он также напомнил о правилах безопасности и призвал не снимать деятельность ПВО, беспилотники и работу спецслужб.