Аэропорт Геленджика не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Геленджика Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Геленджика днем 20 июля ограничили полеты. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации в 16:33.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Уточняется, что дополнительные ограничения на полеты вводят в целях безопасности. Временная приостановка авиасообщения связана с беспилотной опасностью.

«В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны, – обратился к жителям и гостям Геленджика мэр города-курорта Алексей Богодистов. – Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, не распространяйте непроверенную информацию».

Он также напомнил о правилах безопасности и призвал не снимать деятельность ПВО, беспилотники и работу спецслужб.