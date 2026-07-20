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НовостиПроисшествия20 июля 2026 14:06

Житель Краснодара заплатит 450 тысяч рублей штрафа за оправдание терроризма

Суд вынес приговор жителю Краснодара за публичное оправдание деятельности террористической организации
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Житель Краснодара осужден за публичное оправдание деятельности террористической организации

Житель Краснодара осужден за публичное оправдание деятельности террористической организации

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Краснодара, который публично оправдывал деятельность террористической организации в сети Интернет. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе судебного разбирательства установили, что в мае 2025 года подсудимый с личного аккаунта в одном из мессенджеров разместил в открытом групповом чате сообщение. Публикация содержала положительную оценку и одобрение действий украинского военизированного формирования, которое решением Верховного суда РФ признано террористической организацией и запрещено на территории нашей страны.

«Опубликованный текст был доступен неограниченному кругу пользователей сети Интернет», – уточнили в надзорном ведомстве.

Суд учел степень общественной опасности преступления, личность виновного, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. В качестве наказания краснодарцу назначен крупный денежный штраф в размере 450 тысяч рублей.

Кроме того, осужденный на 2 года лишен права заниматься администрированием сайтов, каналов, пабликов и страниц в любых электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет. Смартфон, с которого подсудимый отправлял противоправное сообщение, был конфискован и обращен в собственность государства как орудие преступления.