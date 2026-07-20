Житель Краснодара заплатит 450 тысяч рублей штрафа за оправдание терроризма

Житель Краснодара осужден за публичное оправдание деятельности террористической организации Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Краснодара, который публично оправдывал деятельность террористической организации в сети Интернет. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе судебного разбирательства установили, что в мае 2025 года подсудимый с личного аккаунта в одном из мессенджеров разместил в открытом групповом чате сообщение. Публикация содержала положительную оценку и одобрение действий украинского военизированного формирования, которое решением Верховного суда РФ признано террористической организацией и запрещено на территории нашей страны.

«Опубликованный текст был доступен неограниченному кругу пользователей сети Интернет», – уточнили в надзорном ведомстве.

Суд учел степень общественной опасности преступления, личность виновного, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. В качестве наказания краснодарцу назначен крупный денежный штраф в размере 450 тысяч рублей.

Кроме того, осужденный на 2 года лишен права заниматься администрированием сайтов, каналов, пабликов и страниц в любых электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет. Смартфон, с которого подсудимый отправлял противоправное сообщение, был конфискован и обращен в собственность государства как орудие преступления.