Аэропорт Сочи планирует обслужить более 200 рейсов за сутки

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме после снятия временных ограничений на полеты и планирует обслужить более 200 рейсов за сутки.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта, по состоянию на 17:00 20 июля обстановка в терминалах авиагавани остается полностью контролируемой и спокойной, все обязательные предполетные процедуры пассажиры проходят в стандартном порядке.

Согласно оперативной статистике, к пяти часам вечера аэропорт Сочи уже успешно принял 60 рейсов и отправил 58 воздушных судов. Суммарный пассажиропоток на прилет и вылет к этому часу превысил отметку в 18 тысяч человек.

Суточный план полетов на сегодня выглядит следующим образом: на прилет запланировано 105 рейсов и обслуживание 18 тысяч пассажиров, а на вылет утверждено 106 рейсов и обслуживание 20 тысяч пассажиров. Всего за текущие сутки аэропорт Сочи планирует обслужить 211 рейсов и около 38 тысяч путешественников.

«Пассажирам и встречающим гостям статус рейса рекомендуем уточнять через колл-центры и сайты авиаперевозчиков, на сайте аэропорта Сочи или на табло аэропорта в терминале», – рекомендуют представители аэропорта.