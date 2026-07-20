Депутат Арефьев: снижение ключевой ставки ЦБ до 14% не решит проблем экономики

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снижение ключевой ставки Банком России на заседании 24 июля до 14% не принесет существенного улучшения экономической ситуации. Об этом в беседе с RTVI заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По мнению депутата, реальная инфляция в стране значительно выше официальной и составляет 12–13%, что должно стать ориентиром для ЦБ. «Я считаю, что ключевая ставка должна быть хотя бы на уровне официальной инфляции, то есть 5-6%. Но финансовые власти работают по инфляционному ожиданию, а этот показатель составляет 12-13%. Я подозреваю, что именно это и есть реальная инфляция, поэтому ключевую ставку они собирались снизить на 0,25%», — отметил Арефьев.

Он подчеркнул, что даже снижение ставки на 0,25% до 14% не снимет долговую нагрузку с заемщиков, и кредитные ресурсы останутся недоступными для бизнеса. Депутат обратил внимание на то, что экономика завершила первое полугодие «с нулевыми показателями», а рост в 0,2–0,3% является лишь арифметической погрешностью.

«Бизнесу не хватает оборотных средств, предприятия одно за другим закрываются, малый бизнес дробится, общее число предприятий сокращается. Если бы количество предприятий увеличивалось, тогда бы рос и ВВП. А то сейчас количество предприятий, по статистике, вроде бы увеличивается, а на самом деле идет падение», — заявил парламентарий.

Арефьев убежден, что недавнее изменение налоговой системы также затормозило развитие экономики. Для ее подъема, по его мнению, необходимо одновременно снижать налоги и ключевую ставку.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов также призывал Центробанк к снижению ключевой ставки на фоне роста цен на бензин, назвав попытки связать инфляцию и позицию регулятора «экономическим абсурдом». В то же время глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предположил, что ЦБ либо сохранит ставку, либо снизит ее на 0,25%.