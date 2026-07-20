В КубГУ вырос спрос среди олимпиадников и стобалльников

Фото: пресс-служба КубГУ

В Кубанском государственном университете (КубГУ) продолжается активный этап приемной кампании, которая уже подтверждает высокий статус вуза среди абитуриентов с выдающимися академическими результатами. Как сообщил в интервью «КП-Кубань» проректор университета Николай Астапов, на данный момент заявления в вуз подали 109 выпускников, получивших высший балл на Едином государственном экзамене.

По словам Николая Астапова, несмотря на то, что работа приемной комиссии еще не завершена, уже можно говорить о серьезной конкуренции среди талантливой молодежи. В числе подавших документы есть и уникальные случаи: сразу три абитуриента продемонстрировали блестящие знания, набрав по 200 баллов на ЕГЭ.

«Мы не испытываем недостатка в абитуриентах, но нам нужны ребята, которые являются победителями и призерами региональных и всероссийских олимпиад, стобалльники по ЕГЭ. Кстати, хотя еще приемная кампания не завершена, мы предварительно посчитали, сколько стобалльников подали документы. И таких у нас 109 человек», — рассказал Астапов изданию «КП-Кубань».

В университете делают ставку на привлечение наиболее одаренных школьников, предоставляя им возможности для дальнейшего научно-исследовательского роста. КубГУ традиционно остается одним из самых востребованных классических вузов юга России, привлекая выпускников не только из Краснодарского края, но и из других регионов страны. Окончательный список зачисленных первокурсников будет сформирован по завершении всех этапов приема документов и вступительных испытаний.