Более 300 школьников Кубани посещают кружки и секции летом

Более 300 тысяч кубанских школьников летом посещают кружки и секции Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае летняя кампания по организации детского досуга и отдыха вошла в свою активную фазу. С начала лета более 300 тысяч кубанских школьников были вовлечены в различные полезные активности: они посещают творческие кружки, спортивные секции, дворовые площадки и детские технопарки. Об этом подробно рассказала вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.

По словам заместителя главы региона, на Кубани используются все возможные форматы, чтобы сделать каникулы детей максимально разнообразными, интересными и познавательными. Только за первый месяц лета в лагерях и здравницах региона успели отдохнуть и поправить здоровье 123 тысячи кубанских ребят.

«Здесь мы интегрируем все программы дополнительного образования, чтобы отдых был не только интересным, но и полезным, – прокомментировала Воробьева. – Помимо этого – трудоустройство ребят. Только за летний период почти 18 тысяч подростков были трудоустроены, а с начала года трудовой занятостью было охвачено 25 тысяч девушек и юношей».

Власти региона отмечают, что создание развивающей среды на каникулах помогает не только организовать безопасный досуг школьников, но и дает подросткам возможность получить первый трудовой опыт и заработать собственные деньги.

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