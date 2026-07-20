100 магнитов в кишечнике: Врачи спасли 4-летнюю девочку в Новороссийске

В Новороссийске за три месяца госпитализировали 50 детей, проглотивших мелкие детали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За последние три месяца в Городскую больницу №1 Новороссийска поступило 50 детей, проглотивших различные мелкие предметы. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Врачи предупреждают родителей, что наибольшую и смертельно опасную угрозу для здоровья малышей представляют популярные магнитные игрушки и детали конструкторов. Из-за небольшого размера дети легко проглатывают их во время игры. Оказавшись в желудочно-кишечном тракте, эти элементы не просто перемещаются по нему, а начинают сильно притягиваться друг к другу сквозь стенки разных отделов кишечника. Это мгновенно приводит к пережатию кровеносных сосудов, некрозу тканей, острой непроходимости и сквозным разрывам внутренних органов.

Ситуацию сильно осложняет то, что первые признаки беды очень часто маскируются под обычное пищевое отравление или аппендицит.

Реальный случай: 100 магнитов в животе четырехлетней девочки

Недавно в хирургическое отделение больницы Новороссийска доставили четырехлетнюю девочку с подозрением на острый аппендицит. Однако в ходе экстренного обследования врачи обнаружили шокирующую картину: в тонком кишечнике ребенка находилось 100 магнитных шариков, которые намертво сцепились между собой, зажав живые ткани.

«Девочке потребовалась сложная полостная операция по разъединению органов и удалению всех предметов», – рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Памятка для родителей: что делать в экстренной ситуации

Если у вас возникло малейшее подозрение, что ребенок проглотил магнит, батарейку или любую другую мелкую деталь, то категорически запрещено вызывать рвоту, давать слабительные препараты, ставить клизмы или ждать, пока «само выйдет». Любое из этих действий может усугубить травму внутренних органов.

Единственно верное решение – немедленно доставить ребенка в ближайший хирургический стационар или вызвать скорую помощь. В подобных случаях промедление может стоить ребенку жизни.