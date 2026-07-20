Сельхозпредприятие в Тихорецком районе повысит эффективность в рамках нацпроекта

Сельхозпредприятие повысит эффективность по нацпроекту Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания из Тихорецкого района приступила к реализации задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии уже начался процесс оптимизации внутренних процессов.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, внедрением бережливых технологий на Кубани занимаются около 430 предприятий, что открывает перед ними новые возможности для роста.

«Для экономики региона это стратегически важный процесс: чем больше компаний переходит на принципы бережливого производства, тем устойчивее и сильнее становится весь региональный бизнес», — подчеркнул министр.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики края, работа будет проходить в несколько этапов. Сначала специалисты выявят «узкие места» и скрытые потери, а для персонала проведут профильные тренинги. На следующем этапе рабочая группа проведет диагностику производственных потоков и устранит обнаруженные проблемы.