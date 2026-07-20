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НовостиОбщество20 июля 2026 15:41

Роман Кравченко из Новороссийска победил на престижной олимпиаде по математике

Губернатор Кубани поздравил победителя международной олимпиады по математике
Евгения ХАЛИКОВА
Кубанский выпускник стал лучшим на олимпиаде по математике среди 650 участников

Кубанский выпускник стал лучшим на олимпиаде по математике среди 650 участников

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник новороссийского лицея завоевал золотую медаль на главной международной олимпиаде по математике. О триумфе Романа Кравченко рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Роман Кравченко учился в технико-экономическом лицее Новороссийска, а сейчас заканчивает физмат-лицей в Санкт-Петербурге, – сообщил Кондратьев. – Поздравляю Романа с этим выдающимся достижением! Кубань гордится нашими талантливыми и одаренными детьми. Желаю Роману удачи при поступлении и новых масштабных открытий. Уверен, впереди его ждет блестящее будущее».

За звание лучшего боролись более 650 участников из 117 стран. Соревнования прошли в два тура, по три задачи в каждом. На решение отводилось по 4,5 часа, при этом от ребят требовалось не просто найти ответ, а представить полное и строгое математическое доказательство.