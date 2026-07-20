Роман Кравченко из Новороссийска победил на престижной олимпиаде по математике

Кубанский выпускник стал лучшим на олимпиаде по математике среди 650 участников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник новороссийского лицея завоевал золотую медаль на главной международной олимпиаде по математике. О триумфе Романа Кравченко рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Роман Кравченко учился в технико-экономическом лицее Новороссийска, а сейчас заканчивает физмат-лицей в Санкт-Петербурге, – сообщил Кондратьев. – Поздравляю Романа с этим выдающимся достижением! Кубань гордится нашими талантливыми и одаренными детьми. Желаю Роману удачи при поступлении и новых масштабных открытий. Уверен, впереди его ждет блестящее будущее».

За звание лучшего боролись более 650 участников из 117 стран. Соревнования прошли в два тура, по три задачи в каждом. На решение отводилось по 4,5 часа, при этом от ребят требовалось не просто найти ответ, а представить полное и строгое математическое доказательство.