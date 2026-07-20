В Сочи обсудили организацию парковок возле медучреждений

Сочи сокращает число улиц с платными парковками Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Городском Собрании Сочи прошло рабочее совещание, посвященное вопросам дорожного движения и организации парковочных мест вблизи медицинских учреждений. В обсуждении приняли участие директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов, депутат Госдумы Константин Затулин, начальник Сочинского отдела Минздрава Краснодарского края Александр Лебедев и руководители медучреждений.

«Вопрос введения особого режима парковки для медицинских работников и возможность организации кругового движения в Больничном городке будут рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наша задача — найти сбалансированное решение: обеспечить доступность больниц для пациентов и при этом сохранить эффективность транспортного потока», — отметил Вадим Копылов.

Доходы от платных парковок за 2025 год составили 229,5 млн рублей; эти средства направляются в том числе на развитие социальной сферы. На сегодняшний день перечень улиц с платными парковками в Сочи сократился с 73 до 56. Для горожан действует авансовое парковочное разрешение стоимостью 660 рублей в месяц за одно транспортное средство.

Льготы на бесплатную парковку предусмотрены для участников СВО и членов их семей, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев России, полные кавалеры ордена Славы и Герои труда Кубани, а также инвалиды I, II и III групп (на специально обозначенных местах при наличии знака «Инвалид»).