Михаил Игольников и Софья Олейникова принесли Кубани медали Кубков Европы и Азии

Краснодарский край подтвердил лидерство в дзюдо. Фото: max.ru/admkrai

Представители Краснодарского края подтвердили статус сильнейшей школы дзюдо, завоевав призовые места на престижных международных стартах. На Кубке Европы в Сараево выступал Михаил Игольников из Туапсе, а на Кубке Азии в Гонконге —туапсинка Софья Олейникова и Селима Алханова из Сочи.

«Подготовка наших атлетов проходила в профильных центрах региона, что позволило продемонстрировать высочайший уровень мастерства, — отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Агибалов. — Михаил Игольников уверенно преодолел соперников из Венгрии и Хорватии, а в четвертьфинале досрочно одолел представителя Ирландии. Несмотря на поражение в полуфинале от действующего чемпиона Европы из Грузии, Михаил сумел взять бронзу, победив борца из Боснии и Герцеговины менее чем за полторы минуты. На Кубке Азии серебряные награды в своих весовых категориях завоевали Софья Олейникова (до 70 кг) и Селима Алханова (до 44 кг). Эти результаты в очередной раз доказывают превосходство кубанской школы дзюдо».

Сегодня на Кубани дзюдо выбрали более 20 тысяч человек. Почти 12 тысяч из них проходят системную подготовку в 56 специализированных отделениях. География спорта охватывает не только крупные города — Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапу, Геленджик, Армавир и Горячий Ключ, — но и многочисленные районы края, включая Туапсинский округ и ключевые муниципалитеты от Апшеронского до Усть-Лабинского.

Участие в международных первенствах позволяет атлетам совершенствовать навыки и популяризировать здоровый образ жизни, что является приоритетной задачей государственной программы «Спорт России».