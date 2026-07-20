В Краснодаре обновили трамвайные пути на пересечении двух улиц Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре завершился ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Коммунаров и Мира. Как сообщили в администрации столицы Кубани, рабочие демонтировали старое покрытие, заменили 50 метров рельсо-шпальной решётки в двух направлениях и уложили 40 железобетонных плит. Движение транспорта открыто по всем полосам в обе стороны.

Ремонт переезда начался 10 июля. Он прошел в два этапа с организацией реверсивного движения. С 10 по 15 июля был ограничен проезд по участку улицы Мира в сторону центра города. С 15 по 20 июля – по направлению к вокзалу «Краснодар-1». Работы проводили по ночам, чтобы не мешать движению общественного транспорта.

«Ежегодно в план дорожного ремонта включаем трамвайные переезды. За последние годы обновили уже шесть перекрестков», – рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.