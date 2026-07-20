Выпускники Адыгеи показали рост высоких баллов на ЕГЭ

В Адыгее растёт число школьников с высокими баллами ЕГЭ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Адыгее выросло количество ребят, получивших максимальные 100 баллов при сдаче ЕГЭ. В 2026 году наивысшее количество баллов набрали 14 выпускников. Более 90 баллов получили 173 школьника. Особого внимания заслуживает качественный скачок в подготовке по математике профильного уровня, химии, биологии и физике. Как отметил глава республики Мурат Кумпилов, это не случайное везение, а закономерный итог планомерной работы.

«Конечно, огромная заслуга в успехах выпускников принадлежит их родителям и наставникам, которые на всех этапах поддерживали и направляли своих учеников, вкладывали в них знания, умение мыслить, трудолюбие и настойчивость», – рассказал Кумпилов.

Администрация региона последовательно реализует программы поддержки одаренной молодежи и повышения квалификации педагогов. В рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети» в республике активно модернизируется материально-техническая база школ. Благодаря этим площадкам ученики как в городах, так и в сельской местности получили доступ к передовому лабораторному оборудованию, что позволило углубить изучение предметов и напрямую отразилось на результатах государственной итоговой аттестации.