В Краснодаре выберут 30 молодых талантов для ежегодной премии

Евгений Наумов запустил прием заявок на молодежную премию. Фото: krd.ru

В краевой столице стартовал прием заявок на ежегодную премию для активной молодежи. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в своих социальных сетях.

Участниками конкурса могут стать жители города в возрасте от 14 до 35 лет. По итогам отбора определят 30 победителей, каждый из которых получит денежное вознаграждение в размере более 30 тысяч рублей.

В этом году конкурс охватывает десять номинаций. Молодые краснодарцы смогут представить свои достижения в науке и образовании, общественной деятельности, сельском хозяйстве и промышленности, культуре и спорте. Также предусмотрены направления, связанные со строительством, благоустройством территорий, укреплением межнационального согласия, торговлей и сферой услуг.