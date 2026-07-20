Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего дома в Сириусе

В Сириусе потушен пожар в многоквартирном доме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сириусе из-за пожара в многоквартирном доме на улице Цветочной эвакуировали 50 человек, включая 10 детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 11:22, а к 11:59 пожар был полностью ликвидирован. В тушении участвовали 15 человек и пять единиц спецтехники.

Как сообщала «КП»-Кубань», ночью 20 июля Ейск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным властей, в результате инцидента пострадали три человека — они были госпитализированы. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 12 обращений. По предварительным сведениям, обломками БПЛА повреждено остекление в семи частных домах, а также выбиты задние стекла двух автомобилей, припаркованных рядом.