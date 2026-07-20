В Сочи обсудили Стратегии социально-экономического развития до 2035 года

Обсуждение приоритетов развития Сочи на заседании Делового клуба. Фото: max.ru/officialsochi

На заседании Делового клуба в Городском Собрании обсудили главные шаги Стратегии развития Сочи до 2035 года. Среди участников — заместитель главы города Евгений Чеботарев, эксперты и бизнесмены.

Документ создавали восемь лет, утвердили в 2023 году. Стратегия определяет приоритеты для ключевых отраслей: от строительства и туризма до образования и сельского хозяйства. На встрече говорили о том, что нужно для полного достижения целей.

Чеботарев отметил: новые вызовы заставили пересмотреть старые модели. Например, статус Сочи как курорта федерального значения и расширение нацпарка требуют обновления Генплана.

«Сначала изменим Генплан, затем примем новые правила застройки. Такой порядок даст прозрачность и системность», — сказал чиновник.

Также выяснилось: более 90% земель в регионе — не муниципальные и не краевые. Чтобы решить большие задачи, нужны усилия всех уровней власти и бизнеса.

В основе стратегии — проекты «Сочи — курорт мечты», «Сочи — экополис будущего», «Выбирай сочинское», развитие округов и агломерации. Всего 22 приоритетных проекта. Сейчас показатели выполнены на 30%: строят школы, санатории, дороги, обновляют водоснабжение, расширяют парки, растёт число малых предприятий.

По итогам заседания подготовят резолюцию: усилить роль экспертного совета и шире привлекать бизнес к выполнению планов.