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НовостиОбщество20 июля 2026 19:02

В Новороссийске вечером 20 июля пройдут военные маневры со стрельбами

Запрет на маломерные суда во время учений введут в порту Новороссийска
Евгения ХАЛИКОВА
Новороссийск готовится к отражению атак безэкипажных средств

Новороссийск готовится к отражению атак безэкипажных средств

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске 20 июля пройдут вечерние плановые учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ. Как сообщили в администрации города-героя, военные отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и БПЛА, а также практические стрельбы из артиллерийских установок с молов Военной гавани.

«Учения запланированы 20 июля с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийск. На время проведения стрельб категорически запрещено использование любых маломерных судов», – отметили в мэрии.

Также под запрет попадают прогулочные, парусные и надувные плавсредства. Нельзя выходить на воду на гидроциклах, сапбордах и их аналогах. Отложить на время придется и проведение любых подводных работ и водолазных спусков, в том числе с берега.