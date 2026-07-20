В Новороссийске вечером 20 июля пройдут военные маневры со стрельбами

Новороссийск готовится к отражению атак безэкипажных средств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске 20 июля пройдут вечерние плановые учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ. Как сообщили в администрации города-героя, военные отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и БПЛА, а также практические стрельбы из артиллерийских установок с молов Военной гавани.

«Учения запланированы 20 июля с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийск. На время проведения стрельб категорически запрещено использование любых маломерных судов», – отметили в мэрии.

Также под запрет попадают прогулочные, парусные и надувные плавсредства. Нельзя выходить на воду на гидроциклах, сапбордах и их аналогах. Отложить на время придется и проведение любых подводных работ и водолазных спусков, в том числе с берега.