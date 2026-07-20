Над Кубанью и еще девятью регионами РФ днем 20 июля сбили 161 беспилотник ВСУ

Беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае и Москве Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, дежурные средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа на объекты на территории России.

По данным Минобороны РФ, в период с 08:00 до 20:00 российские силы противовоздушной обороны уничтожили 161 украинский БПЛА. Перехваты зафиксированы в небе над Краснодарским краем, Черным морем и Крымом. Кроме того, дроны были сбиты в Рязанской, Тульской, Калужской, Белгородской, Орловской, Брянской, Курской областях и Московском регионе.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», ночью 20 июля Ейск подвергся массированной атаке беспилотников. По информации властей, в результате инцидента травмы получили три человека. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 12 обращений. По предварительным данным, обломки БПЛА повредили остекление в семи частных домах и выбили задние стекла двух припаркованных рядом автомобилей.