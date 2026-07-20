Витязево лидирует по восстановлению турпотока на юге России

Туристы возвращаются на курорты Анапы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спрос на отдых в Витязево этим летом подскочил более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил сервис онлайн-бронирования «Островок».

По данным аналитиков, Витязево стало лидером Южного федерального округа по темпам восстановления турпотока после возобновления работы пляжей, которые в прошлом сезоне были закрыты. Значительный рост бронирований зафиксирован и в других курортных зонах: в Анапе он составил 66%, в Дивноморском — 55%, в Сукко — 28%, а в Архипо-Осиповке — 19%.

В целом на курорты ЮФО этим летом приходится до 15% всех бронирований по России. В списке наиболее востребованных направлений фигурируют Сочи, Краснодар, Геленджик, Ростов-на-Дону, Сириус, Анапа, Волгоград, Астрахань, Ейск и Новороссийск.

Ранее представители отрасли прогнозировали двукратный рост турпотока в Анапу по сравнению с прошлым годом после объявления об открытии пляжей. По оценкам экспертов, в текущем сезоне курорт может принять около 3 млн туристов.