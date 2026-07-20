В Краснодаре завели дело о мошенничестве с инвестициями на более 1 млн рублей

Злоумышленник обманул граждан на крупную сумму Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара добилась отмены незаконных отказов в возбуждении уголовного дела и восстановила на учете преступление, связанное с хищением средств под видом инвестиций.

По версии следствия, в период с января 2024 по январь 2025 года злоумышленник предлагал гражданам вкладывать деньги в высокодоходные проекты. Чтобы войти в доверие и создать иллюзию успешной деятельности, в течение первых нескольких месяцев он регулярно выплачивал инвесторам небольшие суммы — от 10 до 30 тысяч рублей. Однако после этого мужчина прекращал общение и переставал выполнять обязательства.

По предварительным данным, ущерб превысил 1 млн рублей, а число потерпевших составило около десяти человек.

Ранее следователь уже выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, однако прокуратура признала эти решения незаконными и направила материалы на дополнительную проверку.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование находится на контроле надзорного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.