Около 400 человек приняли участие в ночном забеге в Сочи

Федерация легкой атлетики Сочи провела юбилейный забег Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи прошел пятый юбилейный ночной легкоатлетический забег. На старт на набережной реки Мацесты вышли порядка 400 атлетов.

Организаторами мероприятия выступили Федерация легкой атлетики Сочи и администрация города при поддержке Сочинского национального парка. Символом забега стал переднеазиатский леопард — хищник, способный развивать скорость до 60 км/ч и проявляющий особую активность в сумерках.

Все финишировавшие участники получили памятные подарки, а победителям в мужском и женском зачетах вручили эксклюзивные сувениры в форме следа леопарда.