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НовостиОбщество20 июля 2026 20:38

Около 400 человек приняли участие в ночном забеге в Сочи

Легкоатлеты Сочи пробежали под знаком переднеазиатского леопарда
Евгения ХАЛИКОВА
Федерация легкой атлетики Сочи провела юбилейный забег

Федерация легкой атлетики Сочи провела юбилейный забег

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи прошел пятый юбилейный ночной легкоатлетический забег. На старт на набережной реки Мацесты вышли порядка 400 атлетов.

Организаторами мероприятия выступили Федерация легкой атлетики Сочи и администрация города при поддержке Сочинского национального парка. Символом забега стал переднеазиатский леопард — хищник, способный развивать скорость до 60 км/ч и проявляющий особую активность в сумерках.

Все финишировавшие участники получили памятные подарки, а победителям в мужском и женском зачетах вручили эксклюзивные сувениры в форме следа леопарда.