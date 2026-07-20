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НовостиПроисшествия20 июля 2026 20:53

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за угрозы природных пожаров на Кубани

Спасатели предупредили о высоком риске пожаров в северо-восточных районах Краснодарского края
Евгения ХАЛИКОВА
МЧС объявило режим ЧС из-за природных пожаров

МЧС объявило режим ЧС из-за природных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае до конца 21 июля вводится режим повышенной и чрезвычайной пожароопасности. Главное управление МЧС России по региону предупреждает о высокой вероятности возникновения природных пожаров.

По данным ведомства, до конца суток 20 июля и в течение всего 21 июля в ряде северо-восточных районов края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Высокий четвертый класс прогнозируется также в северо-западных, юго-восточных, юго-западных и центральных районах (за исключением Краснодара). Предупреждение касается и Черноморского побережья, за исключением Сочи и федеральной территории Сириус.

МЧС рекомендует жителям внимательно следить за официальными сводками, СМС-оповещениями и сообщениями местных теле- и радиоканалов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб — 112.