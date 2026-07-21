Суд встал на сторону мэрии Анапы в споре о расходах на уборку пляжей от мазута

Корму танкера «Волгонефть-239» выкинуло на мель у мыса Панагия Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение в рамках масштабного юридического противостояния, связанного с ликвидацией последствий экологической катастрофы в Керченском проливе в декабре 2024 года. Суд отклонил иск ЗАО «Волгатранснефть» – владельца одного из потерпевших крушение танкеров, который пытался признать недействительными муниципальные контракты администрации Анапы на сумму 270 миллионов рублей.

«В арбитражный суд обратился ЗАО «Волгатранснефть» с исковым заявлением к Администрации муниципального образования город-курорт Анапа, к ООО «Биопотенциал» о признании муниципального контракта №105 от 18.12.2024 г. Недействительным», – говорится в материалах дела.

И так «Волгатранснефть» требовала аннулировать пять контрактов, заключенных властями Анапы в экстренном порядке с компанией-ликвидатором «Биопотенциал» для очистки береговой линии. Договоры предусматривали сбор, транспортировку и утилизацию более 16,6 тысячи тонн загрязненного мазутом песка. Представители судовладельца утверждали, что сделки носили мнимый характер, поскольку у подрядчика не было достаточных мощностей для переработки столь колоссального объема опасных отходов.

Однако Арбитражный суд Кубани счел эти доводы необоснованными. Факт реального выполнения работ доказали материалами дела, включая двусторонние акты приема-передачи отходов и универсальные передаточные документы, подписанные сторонами без каких-либо замечаний. Также суд отметил, что истцу не удалось доказать наличие умысла на злоупотребление правом или нарушение интересов государства.

Пытаясь оспорить контракты на 270 миллионов рублей, судовладелец рассчитывал снизить сумму общего финансового бремени. Сейчас администрация курорта в рамках другого процесса требует от собственников затонувших судов и фрахтователя компенсировать около 670 миллионов рублей, потраченных бюджетом на ликвидацию ЧС.

Напомним, что общая сумма финансовых претензий к виновникам разлива нефтепродуктов исчисляется миллиардами: 85 млрд рублей уже взыскал Росприроднадзор, 34,3 млрд рублей требует Минприроды Кубани за гибель диких животных и птиц, 485 млн рублей пытается взыскать ФГБУ «Морспасслужба», 28 млн рублей требует администрация Темрюкского района.