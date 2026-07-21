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НовостиОбщество21 июля 2026 4:47

Краснодарские экс-полицейские отправились в колонию за взятку от наркодилера

Суд Краснодара вынес приговор бывшим полицейским за укрывательство наркоторговца
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Прикубанский районный суд г. Краснодара огласил приговор

Прикубанский районный суд г. Краснодара огласил приговор

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре перед судом предстали бывшие сотрудники полиции. Прикубанский районный суд краевого центра признал Александра Горского и Камрана Набиева виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в январе 2025 года подсудимые, занимавшие на тот момент должности в правоохранительных органах, получили оперативную информацию о перевозке крупной партии наркотиков. Житель Краснодара вез запрещенные вещества на автомобиле для последующего сбыта в Геленджике.

Полицейские остановили и досмотрели машину подозреваемого. Обнаружив наркотики, напарники решили не привлекать мужчину к ответственности, а использовать ситуацию для личного обогащения. За укрывательство преступления они потребовали от наркоторговца взятку в размере 5 миллионов рублей.

«По достигнутой договоренности сотрудники полиции получили 2 млн рублей наличными, а также автомобиль Audi Q5 стоимостью не менее 3 млн рублей в счет оставшейся части незаконного вознаграждения», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Позже о произошедшем узнал их непосредственный руководитель, однако он не только не сдал подчиненных, но и помог им скрыть следы преступления (ранее ему также вынесли обвинительный приговор).

Противоправную деятельность полицейских вскрыли и пресекли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Решением суда Александру Горскому назначено 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он лишен специального звания старший лейтенант полиции и права работать в правоохранительных органах на 5 лет. Камрану Набиеву – 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Он лишен звания младший лейтенант полиции и права занимать должности в органах на 3 года.

Кроме того, обоим назначен штраф в размере 4 млн рублей, а все полученные в качестве взятки денежные средства конфискованы в доход государства. На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.