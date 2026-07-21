Краснодарские экс-полицейские отправились в колонию за взятку от наркодилера

Прикубанский районный суд г. Краснодара огласил приговор Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре перед судом предстали бывшие сотрудники полиции. Прикубанский районный суд краевого центра признал Александра Горского и Камрана Набиева виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в январе 2025 года подсудимые, занимавшие на тот момент должности в правоохранительных органах, получили оперативную информацию о перевозке крупной партии наркотиков. Житель Краснодара вез запрещенные вещества на автомобиле для последующего сбыта в Геленджике.

Полицейские остановили и досмотрели машину подозреваемого. Обнаружив наркотики, напарники решили не привлекать мужчину к ответственности, а использовать ситуацию для личного обогащения. За укрывательство преступления они потребовали от наркоторговца взятку в размере 5 миллионов рублей.

«По достигнутой договоренности сотрудники полиции получили 2 млн рублей наличными, а также автомобиль Audi Q5 стоимостью не менее 3 млн рублей в счет оставшейся части незаконного вознаграждения», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Позже о произошедшем узнал их непосредственный руководитель, однако он не только не сдал подчиненных, но и помог им скрыть следы преступления (ранее ему также вынесли обвинительный приговор).

Противоправную деятельность полицейских вскрыли и пресекли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Решением суда Александру Горскому назначено 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он лишен специального звания старший лейтенант полиции и права работать в правоохранительных органах на 5 лет. Камрану Набиеву – 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Он лишен звания младший лейтенант полиции и права занимать должности в органах на 3 года.

Кроме того, обоим назначен штраф в размере 4 млн рублей, а все полученные в качестве взятки денежные средства конфискованы в доход государства. На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.