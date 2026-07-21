Аэропорт Сочи приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 21 июля в аэропорту Сочи по соображениям безопасности ограничили полеты. Это связано с объявленной на курорте угрозой атаки БПЛА.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, – сообщил заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в 08:30. – Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил жителей и гостей курорта об угрозе атаки БПЛА.

«Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие», – написал он в своих соцсетях.

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