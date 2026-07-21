Где в Геленджике есть бензин 21 июля 2026

Отпуск топлива проводится только в топливные баки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным пресс службы администрации Геленджика, на утро 21 июля на местных АЗС действуют ограничения на отпуск топлива: горючее выдают только в топливные баки автомобилей, причем не более 30 литров на одно транспортное средство. Продажа топлива в канистры и другие емкости не осуществляется.

Текущая доступность видов топлива:

- АИ 95 — есть на шести АЗС;

- АИ 92 — представлен на пяти станциях;

- дизельное топливо — доступно на шести АЗС.

Для удобства водителей опубликован список ближайших альтернативных АЗС:

- «Роснефть» (мкр н Черемушки, Велес) — отпуск АИ 92, АИ 95 и ДТ по топливным картам;

- «Роснефть» (ул. Туристическая) — в продаже АИ 92, АИ 95, ДТ;

«Лукойл» (кольцо) — реализуют АИ 92, АИ 95, ДТ;

- «Лукойл» (ул. Островского) — в продаже АИ 92, АИ 95, ДТ;

- «Газпромнефть» (объездная М 4 «Дон») — есть АИ 95 и ДТ;

- «Лукойл» (с. Архипо Осиповка) — в ассортименте АИ 92, АИ 95, ДТ.