На Кубани наступил самый жаркий день недели

В Краснодаре наступил самый жаркий день недели Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край готовится пережить температурный пик текущей недели. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 21 июля территория Кубани останется во власти сухого и малооблачного антициклона. Благодаря стабильно ясной погоде воздух продолжит интенсивно прогреваться.

«Это будет самый жаркий день недели», – рассказал Леус.

В Краснодаре и на большей части края ожидается сильный зной. Столбики термометров поднимутся до отметок +33…+35 °C. Осадков не прогнозируется. Будет дуть легкий южный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление немного снизится и остановится на отметке 754 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

22 июля характер погоды практически не изменится: в регионе по-прежнему будет сухо и солнечно. В ночные часы ожидается около +19…+21 градусов, а в дневное время термометры покажут до +32…+34 °C.

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