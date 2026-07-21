Где в Анапе есть бензин 21 июля 2026

На всех АЗС действует запрет на отпуск топлива в канистры и иные емкости Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 9:30 21 июля в Анапе функционируют 25 автозаправочных станций. При этом на части АЗС действуют ограничения, введенные собственниками.

Так, на 10 станциях горючее отпускают только по топливным картам либо исключительно для спецтранспорта. Ещё на 11 АЗС установлены лимиты на объем топлива, заливаемого в бак:

- на восьми станциях — не более 30 литров АИ 92, АИ 95 и АИ 100;

- на двух станциях — не более 40 литров АИ 92, АИ 95 и ДТ;

- на семи станциях — не более 50 литров ДТ;

- на трех станциях — не более 60 литров ДТ.

На всех АЗС также действует запрет на отпуск топлива в канистры и иные емкости.

Доступность топлива по видам:

- АИ 92 — есть на 20 АЗС;

- АИ 95 — представлен на 21 станции;

- АИ 100 — имеется лишь на одной АЗС;

- ДТ — есть на всех 25 станциях.

«Уважаемые анапчане! Убедительная просьба не закупать топливо впрок – это поможет обеспечить его доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС», – призвали в мэрии курорта.

Отмечается также, что информация актуальна на 9:30 и может меняться в течение дня.