На Кубани почти 4 тысячи льготников получили путевки в санатории с начала года

Для получения путевки необходимо подать заявление в Отделение СФР по Краснодарскому краю Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю выдало льготникам более 3,9 тысячи путевок на санаторно-курортное лечение. На эти цели из федерального бюджета направили свыше 318 миллионов рублей.

Право на бесплатное оздоровление в санаториях имеют различные категории граждан. Среди них — люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, Герои России и СССР, а также другие федеральные льготники. Важное условие: услуга предоставляется тем, кто ранее не отказался от набора социальных услуг (включающего санаторно-курортное лечение и проезд к месту отдыха и обратно) в пользу денежной компенсации.

Распределение путевок осуществляется строго в порядке очередности. При этом учитывается дата подачи заявления и медицинский профиль заболевания. Узнать свой номер в очереди жители Кубани могут на официальном сайте СФР.

Сроки лечения зависят от категории льготника. Для большинства граждан предусмотрено 18 дней пребывания в санатории, а дети с инвалидностью получают путевки на 21 день. Для граждан с тяжелыми заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга длительность лечения составляет от 24 до 42 дней.

Для оформления путевки необходимо предоставить в Отделение СФР по Краснодарскому краю заявление, паспорт и медицинскую справку по форме № 070/у. Подать документы можно через портал «Госуслуги», лично в клиентском офисе фонда или в многофункциональном центре.

«Сопровождающим детей с инвалидностью и граждан с инвалидностью I группы выдаются дополнительные путевки. Им оплачиваются проезд, проживание и питание», — рассказал управляющий Отделением СФР по Краснодарскому краю Дмитрий Фурса.

Получить более подробную информацию по всем вопросам санаторно-курортного лечения можно по бесплатному телефону единого контакт-центра – 8 (800) 100-00-01.

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