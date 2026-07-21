Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли днем 21 июля

Крымский мост Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 21 июля временно приостановили движение автомобилей по Крымскому мосту. Сообщение о том, что путепровод перекрыт поступило в 11 часов утра.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра попросили не поддаваться панике, сохранять спокойствие и внимательно слушать инструкции сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в аэропортах Краснодарского края вводились ограничения на полеты в целях безопасности. Воздушные гавани вновь принимают и отправляют рейсы, однако в ряде районов и городов Кубани продолжает действовать беспилотная угрозв.

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