Телеканал RTVI представил первого в России ИИ-аналитика финансовых рынков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеканал RTVI запустил новую ежедневную рубрику о мировых финансах, ведущей которой стала Мара Вернер — цифровой аватар, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Это первый случай в российском медиапространстве, когда ИИ становится постоянным лицом сложного экономического жанра, сообщили в пресс-службе канала.

В эфире персонаж обозначен титром «ИИ-аналитик RTVI». По легенде, Мара Вернер — 34-летний бывший финансовый аналитик, решившая сменить карьеру в банковском секторе на работу в медиа. Над созданием её образа работала профессиональная команда, включая стилистов, режиссеров и ведущих телеканала, чтобы добиться естественной мимики, пластики и интонаций.

Для RTVI это не разовый технологический аттракцион, а новый редакционный стандарт. Несмотря на цифровую природу, все материалы проходят строгую проверку журналистами. Искусственный интеллект здесь выполняет роль инструмента, тогда как ответственность за точность данных, редакционный контроль и принципы работы остаются за людьми.

«Проект отражает наш подход к внедрению технологий: ИИ становится частью процесса, сохраняя неизменными ключевые журналистские принципы», — подчеркнули в редакции.