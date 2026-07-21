Из Москвы в Сочи запустили новый пассажирский поезд «Таврия»

Фото: АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

География поездок на юг России расширяется. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» запустил новый пассажирский поезд № 197/198 сообщением Москва – Адлер.

Новый состав встретят на вокзале Адлера уже 23 июля. В праздничном мероприятии примут участие представители министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, а также руководство компании-перевозчика. Специальным гостем праздника станет официальный талисман поездов «Таврия» — народный проводник Таврибара. Он впервые посетит Адлер, чтобы лично поприветствовать пассажиров и вручить им памятные сувениры со своим изображением. После этого знаменитый маскот отправится в Анапу, куда в этом сезоне также начал курсировать новый поезд компании.

Расписание и маршрут поезда № 197/198

- Из Москвы поезд отправляется в 00:55 и прибывает в Адлер на следующий день в 19:00.

- Из Адлера отправление запланировано в 02:50, прибытие в столицу на следующий день в 14:26.

Состав будет останавливаться в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи.

В состав поезда входят современные купейные и плацкартные вагоны. Пассажиры купе смогут воспользоваться встроенным душем, который есть в каждом таком вагоне. Также предусмотрено специализированное купе со всеми удобствами для маломобильных граждан.

Стоит отметить, что в летнем сезоне 2026 года «Гранд Сервис Экспресс» запустил сразу четыре новых маршрута, три из которых ведут на популярные курорты Краснодарского края: из Москвы в Адлер и Новороссийск, а также из Санкт-Петербурга в Анапу.