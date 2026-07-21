Незаконный зоопарк с мартышками и змеями выявили в Новороссийске

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В Новороссийске пресекли деятельность нелегального зоопарка, который работал без обязательной государственной лицензии. Нарушение выявили инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки.

Как рассказали в ведомстве, объект принадлежал индивидуальному предпринимателю. Специалисты установили, что площадка использовалась для демонстрации животных в культурно-зрелищных целях, однако лицензии на их содержание у владелицы не было.

На момент инспекции в нелегальном зоопарке находилась целая коллекция экзотических представителей фауны и рептилий. В вольерах и террариумах были зеленые мартышки, королевский питон, бородатая агама, йеменский хамелеон, маисовый полоз, реснитчатый геккон.

«Отсутствие лицензии свидетельствует о несоблюдении установленных требований к условиям содержания перечисленных животных», – рассказали в Россельхознадзоре.

По факту выявленных нарушений в отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении. Также инспекторы выдали предписание с требованием незамедлительно устранить все нарушения закона.