Спрос на частные дома в России подскочил на 45%

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В первом полугодии 2026 года интерес россиян к покупке частных домов, включая коттеджи и таунхаусы, вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на то что ключевым драйвером спроса называют семейную ипотеку и ценовую доступность «квадрата» в частном секторе, эксперты рынка недвижимости отмечают, что мотивация покупателей гораздо глубже.

Агент по недвижимости Александра Становая подтверждает: рост интереса к частным домам — это устойчивый тренд, который прослеживается на протяжении последних трех лет. Люди все чаще рассматривают покупку дома не как инвестицию, а как полноценную альтернативу городской квартире, пишет Южный Федеральный.