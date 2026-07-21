70 юных яхтсменов стали участниками регаты памяти Высоцкого в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи стартовала традиционная парусная регата, посвященная памяти легендарного поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого. Соревнования проходят в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля и объединяют юных яхтсменов со всего региона.

В этом году на старт вышли 70 спортсменов в возрасте от 9 до 17 лет. Знаковым событием стало расширение географии участников: впервые к состязаниям присоединились ребята с федеральной территории «Сириус». Гонки организованы по нескольким классам яхт, что дает возможность проявить себя как начинающим мореходам, так и более опытным яхтсменам.

Организаторами масштабного спортивного праздника выступили профильный департамент администрации Сочи, ФГБУ «Юг Спорт», городская спортивная школа № 13 и местная Федерация парусного спорта.

«Парусная регата памяти Владимира Высоцкого проводится в Сочи с 2007 года. Традиционно в июле акватория Черного моря становится местом притяжения яхтсменов, а гонки проходят под аккомпанемент песен легендарного барда. Эти состязания стали неотъемлемой частью фестиваля, объединяющего спорт, творчество и дань памяти выдающемуся человеку», — отметил директор департамента физкультуры и спорта Сочи Анатолий Мирошников.

История проекта берет начало в 2000 году, когда старт первой регате в Самаре дал близкий друг Высоцкого Всеволод Ханчин. Сочи присоединился к этой инициативе семь лет спустя, став одним из пяти городов-организаторов наряду с Самарой, Тольятти, Санкт-Петербургом и Владивостоком.

Победители и призеры соревнований будут отмечены грамотами и медалями. Регата продлится до 24 июля.