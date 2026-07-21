Правительство РФ досрочно отменило квоты на экспорт риса-сырца

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Правительство России приняло решение досрочно отменить тарифные квоты на экспорт риса-сырца, действовавшие с 1 января 2026 года.

Как пояснил радиостанции «Бизнес ФМ Краснодар» руководитель центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев, отмена ограничений связана с их невостребованностью: за первое полугодие экспортеры выбрали лишь 19 тонн из разрешенных 200 тысяч. Решение властей полностью снимает административные барьеры, включая необходимость получения разовых лицензий Минпромторга.

Снятие ограничений выгодно в первую очередь крупным агрохолдингам Кубани. Однако эксперт подчеркивает, что быстрого восстановления экспорта ждать не стоит. За четыре года действия эмбарго (введенного в 2022 году) мировые импортеры перестроили логистику, а спрос сместился в сторону длиннозерных сортов, которые в РФ практически не выращиваются. При этом в 2026 году Минсельхоз ожидает высокий урожай риса в южных регионах, что должно способствовать возобновлению поставок.